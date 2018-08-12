В январе—июне экспорт белорусских товаров в натуральном выражении вырос на 7,6%, импорт — на 9,3%

Минск, 12 августа. По итогам января—июня 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт белорусских товаров в натуральном выражении увеличился на 7,6%, импорт — на 9,3%, сообщил Национальный статистический комитет.



При этом рост средних цен экспорта составил 12%, импорта — 10,3%.



За шесть месяцев 2018 года внешнеторговый оборот товаров составил 35 млрд 105,3 млн долларов США, что на 20% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, в том числе экспорт — 16 млрд 347 млн долларов (+19,4%), импорт — 18 млрд 758,3 млн (+20,5%).