Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/12/968297/
Дата распечатки: 12.08.2018 14:30
 
12.08.2018 13:02 Экономика

В январе—июне экспорт белорусских товаров в натуральном выражении вырос на 7,6%, импорт — на 9,3%

Минск, 12 августа. По итогам января—июня 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт белорусских товаров в натуральном выражении увеличился на 7,6%, импорт — на 9,3%, сообщил Национальный статистический комитет.

При этом рост средних цен экспорта составил 12%, импорта — 10,3%.

За шесть месяцев 2018 года внешнеторговый оборот товаров составил 35 млрд 105,3 млн долларов США, что на 20% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, в том числе экспорт — 16 млрд 347 млн долларов (+19,4%), импорт — 18 млрд 758,3 млн (+20,5%).
Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Воскресенье, 12 Август 2018, 14:30
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск