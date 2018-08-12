В Лепельском районе сгорел грузовик с соломой

Минск, 12 августа. В Лепельском районе сгорел грузовик, груженный соломой.



Как сообщает Витебское областное управление МЧС, сообщение о загорании грузового автомобиля с соломой в деревне Черцы поступило спасателям 11 августа в 11.03.



Огнем уничтожены грузовик с прицепом и находившиеся в нем четыре тонны соломы, принадлежавшие КУПП "Боровка".



Причина пожара устанавливается.