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Дата распечатки: 12.08.2018 11:33
 
12.08.2018 11:01 Общество

В Лепельском районе сгорел грузовик с соломой

Минск, 12 августа. В Лепельском районе сгорел грузовик, груженный соломой.

Как сообщает Витебское областное управление МЧС, сообщение о загорании грузового автомобиля с соломой в деревне Черцы поступило спасателям 11 августа в 11.03.

Огнем уничтожены грузовик с прицепом и находившиеся в нем четыре тонны соломы, принадлежавшие КУПП "Боровка".

Причина пожара устанавливается.
Андрей Середа, БелаПАН.

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