12.08.2018 11:01 Общество
В Лепельском районе сгорел грузовик с соломой
Минск, 12 августа. В Лепельском районе сгорел грузовик, груженный соломой.
Как сообщает Витебское областное управление МЧС, сообщение о загорании грузового автомобиля с соломой в деревне Черцы поступило спасателям 11 августа в 11.03.
Огнем уничтожены грузовик с прицепом и находившиеся в нем четыре тонны соломы, принадлежавшие КУПП "Боровка".
Причина пожара устанавливается.
Как сообщает Витебское областное управление МЧС, сообщение о загорании грузового автомобиля с соломой в деревне Черцы поступило спасателям 11 августа в 11.03.
Огнем уничтожены грузовик с прицепом и находившиеся в нем четыре тонны соломы, принадлежавшие КУПП "Боровка".
Причина пожара устанавливается.