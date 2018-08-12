12.08.2018 15:34 Политика, Безопасность
Первые командно-штабные учения Коллективных авиационных сил ОДКБ пройдут в Свердловской области России
Минск, 12 августа. Командно-штабные учения Коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост" состоятся в Свердловской области в начале октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Учения "Воздушный мост" будут проводиться впервые. В них примут участие военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
На учениях будет отработана организация и система управления воздушными перевозками. Основным аэродромом для учений станет Кольцово в Екатеринбурге. Россию на маневрах представит Центральный военный округ.
Учения "Воздушный мост" будут проводиться впервые. В них примут участие военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
На учениях будет отработана организация и система управления воздушными перевозками. Основным аэродромом для учений станет Кольцово в Екатеринбурге. Россию на маневрах представит Центральный военный округ.