Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/12/968436/
Дата распечатки: 12.08.2018 23:38
 
12.08.2018 22:28 Общество, Политика

Суд Партизанского района Минска 13 августа рассмотрит жалобу журналиста Быковского на его задержание

Минск, 12 августа. Суд Партизанского района Минска утром 13 августа рассмотрит жалобу адвоката корреспондента "Немецкой волны" Павла Быковского на его задержание. Журналист считает задержание незаконным и необоснованным.

"К сожалению, процесс пройдет в закрытом режиме", — сообщил Быковский в социальной сети "Фейсбук".

Журналист и медиааналитик Павел Быковский был задержан 8 августа на 72 часа в рамках "дела БелТА". Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации и банковских карт, в том числе принадлежащих жене-журналистке и дочери-школьнице. 10 августа Быковский был отпущен после допроса в Следственном комитете, который ведет дело.

Быковский остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали. Журналист дал подписку о неразглашении.

Его супруга Ольга заявила 10 августа, что будет готовить жалобу на изъятие у нее и дочери техники и банковских карт.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Воскресенье, 12 Август 2018, 23:38
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск