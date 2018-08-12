Суд Партизанского района Минска 13 августа рассмотрит жалобу журналиста Быковского на его задержание

Минск, 12 августа. Суд Партизанского района Минска утром 13 августа рассмотрит жалобу адвоката корреспондента "Немецкой волны" Павла Быковского на его задержание. Журналист считает задержание незаконным и необоснованным.



"К сожалению, процесс пройдет в закрытом режиме", — сообщил Быковский в социальной сети "Фейсбук".



Журналист и медиааналитик Павел Быковский был задержан 8 августа на 72 часа в рамках "дела БелТА". Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации и банковских карт, в том числе принадлежащих жене-журналистке и дочери-школьнице. 10 августа Быковский был отпущен после допроса в Следственном комитете, который ведет дело.



Быковский остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали. Журналист дал подписку о неразглашении.



Его супруга Ольга заявила 10 августа, что будет готовить жалобу на изъятие у нее и дочери техники и банковских карт.