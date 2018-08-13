Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон на чемпионате Европы по легкой атлетике

Минск, 13 августа. Белоруска Ольга Мазуренок 12 августа выиграла марафон на чемпионате Европы по легкой атлетике, проходящем в Берлине (Германия).



На дистанции у Мазуренок пошла кровь из носа, но она продолжила выступление и в итоге сумела завоевать золото.

Время белоруски – 2 часа 26 минут и 22 секунды.



Второе место заняла француженка Клеман Калвен (2:26,28), третье – чешка Ева Врабцова-Нивлтова (2:26,31).



Напомним, в элиту мирового марафона Ольга Мазуренок ворвалась в 2016 году в довольно позднем по спортивным меркам возрасте 27 лет. Сначала она заняла четвертое место на престижнейшем Лондонском марафоне, а затем пятое место на Олимпийских играх в Рио.