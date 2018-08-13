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Дата распечатки: 13.08.2018 10:20
 
13.08.2018 09:07 Общество

Вертолет Ми-8, на борту которого находилось 16 человек, в том числе белорус, совершил жесткую посадку в горах Таджикистана

Минск, 13 августа. Вертолет Ми-8 с альпинистами на борту совершил вечером 12 августа жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек на севере Таджикистана.

На борту вертолета были 13 альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоила Сомони (11 россиян, белорус и испанец), а также три члена экипажа — граждане Таджикистана. Они смогли выйти на связь с экстренными службами и сообщили, что разбивают лагерь на ночь.

Как передал телеканал МИР 24, к месту аварии вылетели два вертолета со спасателями и медиками на борту.

Пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) считается самой высокой точкой Таджикистана и бывшего СССР (7.495 метров).
БелаПАН.

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