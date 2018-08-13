"Сбербанк" допускает ужесточение регулирования валютного рынка в Беларуси

Минск, 13 августа. В Беларуси в будущем возможно ужесточение регулирования валютного рынка, прогнозируют эксперты российского "Сбербанка".

В последнем выпуске экономического обзора, комментируя отмену в августе обязательной продажи валютной выручки, экономисты "Сбербанка" обратили внимание, что либерализация валютного рынка является одним из условий получения Беларусью траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).



"Несмотря на то что решение во многом объясняется обязательствами страны по реформированию валютного рынка перед ЕФСР, мы приветствуем шаги регулятора (Нацбанка. — БелаПАН.), направленные на либерализацию валютного рынка", — говорится в обзоре Центра макроэкономических исследований российского "Сбербанка".



По мнению авторов обзора, отмена обязательной продажи валютной выручки упростит валютное регулирование в Беларуси.



"Подобные меры предоставляют дополнительную гибкость компаниям в вопросах принятия финансовых решений и способствуют укреплению доверия экономических агентов к национальной валюте. Тем не менее мы допускаем вероятность ужесточения регулирования валютного рынка в случае возникновения внешних шоков", — подчеркивают экономисты "Сбербанка".



Белорусские аналитики финансового рынка также предполагают, что в случае сильного внешнего шока Беларусь может вернуться к административным методам и ужесточить регулирование валютного рынка.



"В Беларуси есть богатый опыт использования административных ограничений на валютном рынке, в кризисные времена норматив обязательной продажи валютной выручки достигал 50%. Если будут валютные шоки, обязательная продажа валюты может быть возвращена", — предположил в комментарии БелаПАН старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.



На прошлой неделе, после объявления американских санкций в отношении России, курс российского рубля вырос с 63,6 до 66,9 за доллар. Вслед за Россией в Беларуси курс белорусского рубля укрепился к российскому на 2,5%.



По мнению аналитиков финансового рынка, укрепление белорусского рубля ведет к удорожанию белорусского экспорта. И чтобы этого не происходило, Национальный банк может позволить расти курсу доллара на внутреннем рынке для недопущения дальнейшего укрепления белорусского рубля к российскому.