Назначены новые руководители "Киновидеопроката" и Минского городского жилищного хозяйства

Минск, 13 августа. Назначены новые руководители столичного "Киновидеопроката" и Минского городского жилищного хозяйства.



Как сообщает Мингорисполком, на должность генерального директора УП "Киновидеопрокат" назначен Павел Скалабан. Раньше он занимал должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.



На посту главного столичного идеолога Скалабана сменил Сергей Шендик, ранее его первый заместитель.



Юрий Кукашук назначен генеральным директором ГО "Минское городское жилищное хозяйство". Ранее он занимал должность главного инженера этого объединения.