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Дата распечатки: 13.08.2018 16:42
 
13.08.2018 15:15 Экономика, Общество

Министерства связи Беларуси и России обсудили вопрос отмены роуминга в Союзном государстве

Минск, 13 августа. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство связи и информатизации Беларуси обсудили вопрос отмены роуминга в Союзном государстве, сообщает сайт Минсвязи Беларуси. Совместное заседание коллегий двух ведомств состоялось 10 августа в Смоленске.

Отраслевые министерства "нацелены на конструктивное взаимодействие белорусских и российских операторов электросвязи для решения данного вопроса", говорится в сообщении.

На заседании отмечено, что один из способов решения поставленной задачи — гармонизация тарифов на роуминг. Практическая реализация вопроса потребует участия всех игроков рынка: операторов электросвязи, отраслевых министерств. Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, одобренному совместной коллегией и закрепленному в дорожной карте.

"Положительным результатом работы в данном направлении ожидается снижение тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов, экономия средств потребителей, увеличение деловой и туристической активности", — отметила пресс-служба Минсвязи Беларуси.

Кроме того, в ходе совместного заседания стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, в числе которых вопросы направления взаимодействия в рамках цифровой повестки, перспектив сотрудничества в области спутниковой координации сетей и обмена опытом по вопросам осуществления радиоконтроля, закупок программного обеспечения.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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