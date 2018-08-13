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Дата распечатки: 13.08.2018 15:19
 
13.08.2018 13:42 Спорт

Соболенко вернула себе статус первой ракетки Беларуси, Ивашко впервые вошел в первую сотню АТР

Минск, 13 августа. 20-летняя теннисистка Арина Соболенко вернула себе статус первой ракетки Беларуси.

В опубликованном сегодня обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Соболенко занимает 34-е место (+5 позиций по сравнению с предыдущей версией).

В первой сотне рейтинга находятся еще три белоруски. 24-летняя Александра Саснович, пребывавшая в статусе первой ракетки Беларуси в течение двух последних недель, в новом рейтинге занимает 36-е место (0). 19-летняя Вера Лапко находится на 66-й (0) строке.

28-летняя Виктория Азаренко поднялась с 95-го на 87-е место.

13 августа был опубликован свежий рейтинг и у мужчин (ATP). Впервые в карьере 24-летний белорус Илья Ивашко вошел в первую сотню — он занимает 100-е место.
Александр Ванкович, БелаПАН.

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