Курс доллара превысил 2,07 рубля на фоне продолжающегося падения российского рубля

Минск, 13 августа. 13 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль продолжил дешеветь к доллару на фоне резкого падения российского рубля вслед за новостями о подготовке новых санкций США в отношении России.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0016 рубля (0,07%) и составил 2,3554 рубля.



Курс доллара США увеличился на 0,0150 рубля (0,73%) до 2,0707 рубля.



Курс российского рубля снизился на 0,0334 рубля (1,09%) и составил 3,0415 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который стал стремительно падать 8 августа, после объявления США о новом пакете санкций в отношении России в связи с "делом Скрипалей". Первый этап новых санкций, как ожидается, будет введен 22 августа.



На нефтяном рынке баррель Brent к полудню понедельника оценивается в 72,7 доллара.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 1,3159 рубля и составил 68,2234 рубля.