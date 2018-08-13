Лукашенко — главе Минпрома: Или в тюрьму, или работать на Оршанский инструментальный завод

Минск, 13 августа. Александр Лукашенко, посещая 13 августа Оршанский инструментальный завод, жестко раскритиковал работу местных органов власти и министра промышленности.



"То, что поставленные задачи не выполняются должным образом, президент увидел, еще только подъезжая к заводу, — сообщает пресс-служба президента. — Он обратил внимание, что даже попытки навести порядок на территории не принесли должного результата. Все было сделано второпях и некачественно".



"Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за ваши безалаберность и безобразие", — сказал глава государства.



После посещения предприятия Лукашенко "остался крайне недоволен увиденным", сообщает пресс-служба.



"Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать, — заявил он. — У него выбор один: или тюрьма, или сюда — публично об этом говорю. Пока двойка с минусом, и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты — молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду, и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", — предупредил Лукашенко, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.



Глава государства подчеркнул, что инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы "Гомсельмаш", МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже переработки и сельского хозяйства, получили хороший инструмент. "Вот почему я цепляюсь за этот завод", — пояснил он.



"Пока это идиотское отношение к моему поручению. Но я знаю, что делать. Власти у меня хватит. А министра промышленности с завтрашнего дня сюда, и пусть начинает работать. В какой должности — определи", — сказал Лукашенко.



Он заслушал доклад о финансово-экономическом состоянии завода, перспективах развития и прилагаемых мерах по выводу на устойчивую работу. Глава государства, сообщает пресс-служба, заявил, что "все делается очень медленно, с нарушением обозначенных сроков и без хозяйственного подхода при использовании имущества предприятия и производственных помещений. Большая часть из них содержится в абсолютно неприглядном виде, местами протекает кровля".



"Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц!" — возмутился Лукашенко условиями труда рабочих.



Также, сообщает пресс-служба, он недоволен оперативностью решения вопросов по закупке нового оборудования, которое "крайне необходимо для выполнения предприятием более сложных, а соответственно и более прибыльных заказов, в то время как сейчас приходится работать на станках, которым не один десяток лет".



Руководство предприятия провело ряд процедур по организации закупки, однако практических результатов пока нет, говорится в сообщении. В то же время Лукашенко обратил внимание, что здесь же в Оршанском районе есть станкозавод "Красный борец", руководитель которого Александр Шульгин также присутствовал на мероприятии. Он подтвердил способность своего предприятия оперативно поставить большинство необходимого оборудования. "Вы знали жесткое требование президента. Почему не сказали, что не нужны никакой импорт, никакие конкурсы, у нас "Красный борец" здесь делает", — задал Лукашенко вопрос ответственным чиновникам.



Он поручил организовать прямую закупку необходимого оборудования как у названного предприятия, так и других отечественных производителей, а закупить по импорту лишь то, что они не смогут поставить. "С сегодняшнего дня начинай сюда поставку станков. Под ту рентабельность, которая у тебя есть. Забирайте эти лоты и заказы и начинайте по существующим ценам поставлять станки", — потребовал Лукашенко, обращаясь к директору "Красного борца".



Он также потребовал "в сжатые сроки навести порядок как внутри неиспользуемых цехов, так и на территории завода", сообщает пресс-служба.