Харасти: Преследования СМИ в Беларуси направлены на уничтожение остатков журналистской независимости

Минск, 13 августа. Волна облав и произвольных задержаний "в отношении независимых издателей и журналистов в Беларуси демонстрирует действие новых норм, ограничивающих деятельность СМИ в интернете", заявил специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Миклош Харасти. Текст его заявления опубликован на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Харасти предостерег власти Беларуси от применения карательных мер в отношении журналистов. "Данные действия направлены на уничтожение остатков журналистской независимости в Беларуси и являются следствием новых репрессивных законов, принятых в июне в отношении независимых СМИ в интернете", — заявил он.



Спецдокладчик напоминает, что 7 и 8 августа "власти обыскали помещения и блокировали деятельность нескольких независимых СМИ, среди которых оказался интернет-портал tut.by и единственное независимое новостное агентство в Беларуси БелаПАН".



Харасти отметил, что были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова и журналисты портала Ульяна Бобоед, Анна Калтыгина и Галина Уласик. "Репортер БелаПАН Татьяна Коровенкова также была задержана. Сотрудникам данных СМИ было отказано в доступе к своим офисам", — подчеркнул он.



Харасти выразил особую обеспокоенность арестом Коровенковой, которая "регулярно сообщала о своих выводах специальному докладчику и уделяла внимание обеспокоенности правозащитных механизмов ООН ситуацией в Беларуси".



Обыски и аресты, подчеркнул представитель ООН, проводились на основании предполагаемого нарушения Уголовного кодекса, который криминализует незаконный доступ к цифровой информации, способный повлечь значительный ущерб. "То, что мы видим, к сожалению, является обычной фальсификацией уголовных обвинений в отношении независимых журналистов. Возможно, журналисты просто время от времени использовали пароли друг друга для доступа к новостным службам государственного новостного агентства БелТА. Заявление о "значительном ущербе" лицемерно, учитывая, что БелТА получает достаточное финансирование от налогоплательщиков и даже часть их доходов не обеспечивается подписками", — полагает Харасти.



"Стремление заставить замолчать последний источник информации о проблемах с правами человека для жителей Беларуси является особенно вопиющим в свете заявлений правительства о сотрудничестве с ООН", — подчеркнул он.



"На шестом году осуществления моего мандата ситуация с правами человека в Беларуси фактически ухудшается. Международное сообщество должно теперь стать более бдительным в отношении судьбы тех, кто информирует общественность", — заключил Харасти.



Отмечается, что заявление одобрено специальным докладчиком ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвидом Кайе.



Мандат спецдокладчика по ситуации с правами человека в стране, белорусская сторона не признает. Однако 6 июля мандат спецдокладчика продлен еще на год.