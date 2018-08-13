"Дело БелТА" пахнет политикой

Главное событие минувшей недели — "дело БелТА". Под предлогом того, что кое-кто несанкционированно подключался к информации государственного агентства, Следственный комитет провел обыски в минских офисах интернет-портала Tut.by и информационной кампании БелаПАН, других ресурсов, в квартирах журналистов. Возбуждено уголовное дело, были задержаны на 1-3 суток больше десятка работников СМИ.

Сам раскручиваемый в госСМИ сюжет о "воровстве" информации у БелТА выглядит как дурной анекдот. Зайдите ради интереса на сайт этого агентства (http://www.belta.by). Через две минуты у вас скулы сведет от скуки. Тем не менее, на этом основании власти начали облаву на главные независимые СМИ страны.



Очень сомнительны юридические основания этого дела. Статья 349 Уголовного кодекса Беларуси, которую вменяют журналистам, предполагает "несанкционированный доступ к информации... сопровождающийся нарушением системы защиты". Эту статью применяют в отношении хакеров, взламывающих компьютерные системы. В этом же случае, судя по обнародованной информации, журналисты входили на сайт БелТА по паролям, полученным от коллег, работающих в государственных СМИ.



Даже если допустить, что журналисты независимых СМИ действительно нарушали закон, просматривая защищенную паролем информацию БелТА (которая через 15-30 минут оказывалась в открытом доступе), то действия правоохранительных органов несоразмерны масштабу правонарушения. Власти фактически провели крупную спецоперацию, в которой были задействованы несколько ведомств (Следственный комитет, МВД и др.), словно речь идет о террористах. В ней участвовали десятки сотрудников правоохранительных органов, ОМОН; обыск в офисе Tut.by продолжался два дня. Кроме того, наказание по этой статье не предполагает арест на время следствия. Тем не менее, ряд журналистов, пусть ненадолго, оказались за решеткой.



Операция имеет активное информационное сопровождение. В государственных медиа развернута кампания против независимых СМИ. Следственный комитет подробно описывает, в чем подозреваются журналисты, дает в государственную прессу видео задержания, запись прослушки, в то же время подозреваемые дали подписку о неразглашении тайны следствия. То есть выслушать версию другой стороны мы не можем.



Таким образом, не вызывает сомнений, что вся эта кампания носит политический характер, хоть и происходит под видом наказания за киберпреступление. Так ведь и лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика также судят не за профсоюзную деятельность, а якобы за неуплату налогов. Это стиль властей — маскировать политическую подоплеку дел.



Важно обратить внимание на то, что атаке подверглись два крупнейших независимых информационных ресурса. Интернет-портал Tut.by имеет самую большую в Беларуси аудиторию пользователей. БелаПАН — единственное в стране негосударственное информационное агентство. Такого масштаба репрессий против медиа у нас давно не было.



Каковы причины этого неожиданного "наезда" на независимые СМИ?



С начала года власти не скрывают своей обеспокоенности тем, что потеряли контроль над белорусским информационным пространством. Государственные СМИ проиграли независимым политическую борьбу в интернете. Белорусское телевидение не выдерживает конкуренции с российскими телеканалами. Поэтому предпринимаются лихорадочные меры, чтобы эту неприятную ситуацию изменить.



Зимой Александр Лукашенко поменял трех редакторов главных государственных СМИ. Заблокировали оппозиционный сайт "Хартия-97". Приняли новый, более жесткий закон о СМИ. Начали преследование директора информационного агентства БелаПАН Алеся Липая. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк анонсировал введение ответственности за ложную информацию в интернете. И вот новый виток репрессий против журналистов негосударственных СМИ.



Поскольку власти не в состоянии создать эффективную альтернативу независимым СМИ, то применяют самый простой, привычный и понятный для них способ борьбы с политическими оппонентами — заткнуть им рот. Нужно запугать не только сами негосударственные информационные ресурсы, но и комментаторов в социальных сетях, чтобы все они немного угомонились, спрятались, включили самоцензуру.



Среди политизированной публики доминирует версия, что непосредственным поводом для этой облавы стало обсуждение в белорусских независимых СМИ вброса российского телеграм-канала "Незыгарь" о якобы инсульте у Лукашенко.



И хотя белорусские СМИ подчеркивали, что это фейк, само обсуждение темы здоровья главы государства могло быть расценено как покушение на святое. Вдобавок могло показаться, что некоторые даже обрадовались. Это не прощается. И сработал политический инстинкт. И хоть бороться с медиа, с журналистами в эпоху интернета — неразумно, нерационально, но в белорусской правящей верхушке многие вещи происходят инстинктивно, на уровне рефлекса. И тут использовали удобный повод: ага, они же воровали информацию БелТА!



Каковы политические последствия этого погрома? Прежде всего, в очередной раз включен стоп-сигнал процессу условной либерализации. Причем, судя по всему, это уже цепь репрессивных действий. "Дело профсоюза РЭП", "дело Липая", теперь вот "дело БелТА". Кто следующий? В СМИ появился термин "азербайджанизация" Беларуси (в Азербайджане практически придушили независимые СМИ).



В экспертном сообществе обращают внимание на то, что репрессии против независимых СМИ происходят в момент обострения политического противостояния между Минском и Москвой. А оно, как обычно, сопровождается элементами информационной войны. Но проблема в том, что белорусские государственные СМИ проигрывают российским медиа, прежде всего федеральным телеканалам. А противостоят их пропаганде прежде всего негосударственные белорусские СМИ.



Однако политическое руководство Беларуси считает угрозу его власти со стороны независимых СМИ большей, чем опасность доминирования российских медиа. Отсюда и репрессивные действия.



Репрессии против журналистов вызвали значительный международный резонанс. О событиях в Беларуси сообщили мировые СМИ, обеспокоенность выразили Совет Европы, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности Федерика Могерини, посольство США в Минске и др. То есть скандал вышел на международный уровень. И он, мягко говоря, не способствовал улучшению отношений между Беларусью и Западом.



Таким образом, Минск одновременно вступил в период напряженных отношений и с Россией, и со странами ЕС и США. Что просто неразумно. Но так бывает, когда инстинкты вытесняют и подменяют политическую целесообразность.