Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/13/968509/
Дата распечатки: 13.08.2018 16:41
 
13.08.2018 16:21 Общество

Минская милиция не пожелала обсуждать вопросы взаимоотношений своих сотрудников с журналистами

Минск, 13 августа. Столичная милиция отклонила предложение Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) о встрече для обсуждения вопросов взаимоотношений сотрудников правоохранительных органов с представителями медиа в свете ряда законодательных изменений, которые касаются условий работы прессы, сообщает пресс-служба БАЖ.

Руководство ассоциации журналистов в июле обратилось с предложением о встрече к заместителю начальника ГУВД Мингорисполкома Андрею Любимову. Присланный из столичной милиции ответ на имя председателя БАЖ Андрея Бастунца датирован 8 августа.

В своем письме Любимов отметил, что освещением работы минской милиции в СМИ занимается отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома. Этот отдел занимается "организацией информационного обеспечения деятельности ГУВД и его структурных подразделений", а также постоянным "совершенствованием и укреплением связей с общественностью".

По его словам, сотрудники отдела информации и общественных связей строго руководствуются требованиями законов об органах внутренних дел, о средствах массовой информации, о массовых мероприятиях, а также "иными нормативными правовыми актами, в которых определены правила взаимодействия правоохранительных органов с журналистами".

"Указанные в вашем обращении причины — внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Беларусь, касающиеся деятельности журналистов, а также установление взаимовыгодных отношений между ОО "Белорусская ассоциация журналистов" и ГУВД Мингорисполкома — не являются основаниями для проведения указанной вами встречи", — подчеркнул Любимов.
Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 13 Август 2018, 16:41
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск