13.08.2018 16:21 Общество
Минская милиция не пожелала обсуждать вопросы взаимоотношений своих сотрудников с журналистами
Минск, 13 августа. Столичная милиция отклонила предложение Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) о встрече для обсуждения вопросов взаимоотношений сотрудников правоохранительных органов с представителями медиа в свете ряда законодательных изменений, которые касаются условий работы прессы, сообщает пресс-служба БАЖ.
Руководство ассоциации журналистов в июле обратилось с предложением о встрече к заместителю начальника ГУВД Мингорисполкома Андрею Любимову. Присланный из столичной милиции ответ на имя председателя БАЖ Андрея Бастунца датирован 8 августа.
В своем письме Любимов отметил, что освещением работы минской милиции в СМИ занимается отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома. Этот отдел занимается "организацией информационного обеспечения деятельности ГУВД и его структурных подразделений", а также постоянным "совершенствованием и укреплением связей с общественностью".
По его словам, сотрудники отдела информации и общественных связей строго руководствуются требованиями законов об органах внутренних дел, о средствах массовой информации, о массовых мероприятиях, а также "иными нормативными правовыми актами, в которых определены правила взаимодействия правоохранительных органов с журналистами".
"Указанные в вашем обращении причины — внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Беларусь, касающиеся деятельности журналистов, а также установление взаимовыгодных отношений между ОО "Белорусская ассоциация журналистов" и ГУВД Мингорисполкома — не являются основаниями для проведения указанной вами встречи", — подчеркнул Любимов.
Руководство ассоциации журналистов в июле обратилось с предложением о встрече к заместителю начальника ГУВД Мингорисполкома Андрею Любимову. Присланный из столичной милиции ответ на имя председателя БАЖ Андрея Бастунца датирован 8 августа.
В своем письме Любимов отметил, что освещением работы минской милиции в СМИ занимается отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома. Этот отдел занимается "организацией информационного обеспечения деятельности ГУВД и его структурных подразделений", а также постоянным "совершенствованием и укреплением связей с общественностью".
По его словам, сотрудники отдела информации и общественных связей строго руководствуются требованиями законов об органах внутренних дел, о средствах массовой информации, о массовых мероприятиях, а также "иными нормативными правовыми актами, в которых определены правила взаимодействия правоохранительных органов с журналистами".
"Указанные в вашем обращении причины — внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Беларусь, касающиеся деятельности журналистов, а также установление взаимовыгодных отношений между ОО "Белорусская ассоциация журналистов" и ГУВД Мингорисполкома — не являются основаниями для проведения указанной вами встречи", — подчеркнул Любимов.