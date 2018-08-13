Цены производителей промпродукции за месяц выросли на 0,3%

Минск, 13 августа. Индекс цен производителей промышленной продукции в июле по сравнению с июнем составил 100,3%, с декабрем 2017 года — 103,6%, в том числе на инвестиционные товары — 100,2% и 102,8% соответственно, промежуточные товары — 100,2% и 103,8%, потребительские товары — 100,3% и 102,1% соответственно, сообщает Белстат.



Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле по сравнению с июнем составил 100,2%, с декабрем прошлого года — 101,8%, в том числе в растениеводстве — 101,4% и 104,5% соответственно, животноводстве — 99,8% и 100,9% соответственно.



Индекс цен в строительстве в июле по сравнению с июнем составил 101,1%, с декабрем 2017 года — 105,7%, в том числе на строительно-монтажные работы — 101,9% и 109,1% соответственно, машины и оборудование — 99,7% и 96,9%, прочие работы и затраты — 102,4% и 114,5% соответственно.



Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июле по сравнению с июнем составил 99,5%, с декабрем 2017 года — 103,7%.



Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июле по сравнению с июнем повысились на 0,3%, с декабрем минувшего года — на 3,2%.



Как сообщалось, потребительские цены в Беларуси в июле снизились на 0,2%, с начала года — выросли на 2,8%. Нацбанк ожидает по итогам года инфляцию ниже 6%.