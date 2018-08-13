Лукашенко раскритиковал чиновников в Барани: Вы не планировали, что я зайду в ваш "туалет"

Минск, 13 августа. В ходе посещения ОАО "Техника связи" в городе Барань Оршанского района 13 августа Александр Лукашенко высказал критику в адрес ряда руководителей высокого уровня за недостаточные усилия по реализации данных ранее поручений, сообщает пресс-служба президента.



"Техника связи" находится в ведении Госкомвоенпрома и входит в состав холдинга "Геоинформационные системы управления". Ставилась задача развивать производство на существующих площадях, расширяя выпуск и номенклатуру востребованной на рынке продукции. Однако по факту многие здания и помещения либо не используются, либо выставлены на продажу, либо планируются под снос.



Лукашенко обратил внимание руководства отрасли, что его поручения выполняются далеко не в полном объеме, а заявление о том, что оставшихся производственных площадей достаточно, - лишь объяснение недостаточно эффективной работы. "Если ничего не делать, то достаточно. А если поставить перед собой цель... ведь изначально задача ставилась, чтобы это все было вами освоено и там производился продукт, нужный для рынка, — сказал он. — А вы налегке подошли: это, это и это под бульдозер. А это - продадим. Ну, что за завод будет?! Я бы и без вас это сделал. Я вижу, вы вообще не думали над решением той задачи, которая была поставлена".



"Зачем мне министерство и министр такой (речь о Госкомвоенпроме), который под бульдозер будет пускать то, что я ему сказал освоить", — подчеркнул глава государства.



Он изменил первоначально предложенный маршрут посещения и лично осмотрел производственную территорию предприятия. На поверку выяснилось, что во многих местах не то что не организовано производство, а даже не наведен элементарный порядок. "Вот ваше лицо, если уж вы сюда привели показать что-то и показали... Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш "туалет". Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете", — заявил глава государства.



"Вы решили со мной обойтись малой кровью. Вот, сейчас покажем: вошли, на лифте поднялись, там какие-то платы строгают..., у нас все хорошо, — отметил он. — Это ж надо додуматься... Два года об одном и том же говорю. Приехал — "чудеса". Начиная от госсекретаря, главы администрации и премьер-министра, вы так работаете".



Губернатор Николай Шерстнев отметил, что за многие годы по объективным и субъективным причинам в регионе снизилась численность населения, соответственно уменьшилась и численность занятых в экономике.



В Витебской области подготовлена специальная программа, предусматривающая реализацию инвестиционных проектов в каждом районе на общую сумму около 6,5 млрд рублей. Как заверил губернатор, это не просто планы, по ряду инвестпроектов уже начата работа. "В области около 21 тыс. не занятых в экономике людей. Примерно половину — 10 тыс. - мы сможем трудоустроить при реализации этих проектов. Мы определили для себя центры экономического роста", — рассказал Шерстнев. Предусматривается развитие сферы туризма, создание новых предприятий и производств, развитие переработки местных видов сырья, а также сфер лесозаготовки и деревообработки, строительство транспортно-логистических центров. Будут создаваться дополнительные привлекательные условия, чтобы молодежь не стремилась уехать из малых населенных пунктов и районных центров.



Говоря о вопросах занятости, Лукашенко обратил внимание на необходимость видеть реальную ситуацию, в том числе с безработицей, не ориентироваться лишь на цифры официально зарегистрированной, а, например, учитывать и случаи с вынужденной неполной занятостью.



Планируется, что разговор о развитии социальной и производственной сфер региона продолжится 14 августа на выездном совещании.

