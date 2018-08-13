Обзор важнейших событий 13 августа 2018 года

Минск, 13 августа. Волна облав и произвольных задержаний "в отношении независимых издателей и журналистов в Беларуси демонстрирует действие новых норм, ограничивающих деятельность СМИ в интернете", заявил специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Миклош Харасти. Текст его заявления опубликован на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека. Харасти предостерег власти Беларуси от применения карательных мер в отношении журналистов. "Данные действия направлены на уничтожение остатков журналистской независимости в Беларуси и являются следствием новых репрессивных законов, принятых в июне в отношении независимых СМИ в интернете", — заявил он. Спецдокладчик напоминает, что 7 и 8 августа "власти обыскали помещения и блокировали деятельность нескольких независимых СМИ, среди которых оказался интернет-портал tut.by и единственное независимое новостное агентство в Беларуси БелаПАН".



Суд Партизанского района Минска 13 августа отклонил жалобу корреспондента радио Deutsche Welle ("Немецкая волна") Павла Быковского на незаконное задержание. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Как сообщил Быковский БелаПАН, жалобу подавал его адвокат. Он намерен в течение 24 часов оспорить это решение в вышестоящем суде. Журналист и медиааналитик Павел Быковский был задержан 8 августа на 72 часа в рамках "дела БелТА" — о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК). Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации и банковских карт, в том числе принадлежащих жене-журналистке и дочери-школьнице. 10 августа Быковский был отпущен после допроса в Следственном комитете, который ведет дело. Он остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали.



Александр Лукашенко, посещая 13 августа Оршанский инструментальный завод, жестко раскритиковал работу местных органов власти и министра промышленности. "То, что поставленные задачи не выполняются должным образом, президент увидел, еще только подъезжая к заводу, — сообщает пресс-служба президента. — Он обратил внимание, что даже попытки навести порядок на территории не принесли должного результата. После посещения предприятия Лукашенко "остался крайне недоволен увиденным", сообщает пресс-служба. "Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать, — заявил он. — У него выбор один: или тюрьма, или сюда — публично об этом говорю. Пока двойка с минусом, и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты — молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду, и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", — предупредил Лукашенко, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.



В ходе посещения ОАО "Техника связи" в городе Барань Оршанского района Лукашенко высказал критику в адрес ряда руководителей высокого уровня за недостаточные усилия по реализации данных ранее поручений. "Техника связи" находится в ведении Госкомвоенпрома и входит в состав холдинга "Геоинформационные системы управления". Лукашенко изменил первоначально предложенный маршрут посещения и лично осмотрел производственную территорию предприятия. На поверку выяснилось, что во многих местах не то что не организовано производство, а даже не наведен элементарный порядок. "Вот ваше лицо, если уж вы сюда привели показать что-то и показали... Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш "туалет". Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете", — заявил глава государства.



В Беларуси в будущем возможно ужесточение регулирования валютного рынка, прогнозируют эксперты российского "Сбербанка". В последнем выпуске экономического обзора, комментируя отмену в августе обязательной продажи валютной выручки, экономисты "Сбербанка" обратили внимание, что либерализация валютного рынка является одним из условий получения Беларусью траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). "Несмотря на то что решение во многом объясняется обязательствами страны по реформированию валютного рынка перед ЕФСР, мы приветствуем шаги регулятора (Нацбанка. — БелаПАН.), направленные на либерализацию валютного рынка", — говорится в обзоре Центра макроэкономических исследований российского "Сбербанка". По мнению авторов обзора, отмена обязательной продажи валютной выручки упростит валютное регулирование в Беларуси.



13 августа суд Центрального района Минска вынес приговор обвиняемым в избиении экономиста Сергея Чалого: Кирилл Довнар приговорен к трем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа (так называемая химия), Александр Рублев — к трем годам колонии. Также суд обязал осужденных выплатить Чалому 1.000 рублей моральной компенсации и судебные издержки, а его знакомому Анатолию Соколовскому, который также проходил потерпевшим по делу, — 250 рублей. Стоит отметить, что Чалый оценивал моральный ущерб, нанесенный ему в результате избиения, в 5 тысяч рублей, а Соколовский — в 500 рублей. Процесс по делу об избиении Чалого начался в суде Центрального района 6 августа под председательством Татьяны Оковитой. 29-летний уроженец Солигорска Рублев работает отделочником по договору подряда, ранее судим за драку. 33-летний минчанин Кирилл Довнар работает электромонтером, судимости не имеет.