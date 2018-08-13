13.08.2018 22:35 Политика, Экономика, Общество
Обзор важнейших событий 13 августа 2018 года
Минск, 13 августа. Волна облав и произвольных задержаний "в отношении независимых издателей и журналистов в Беларуси демонстрирует действие новых норм, ограничивающих деятельность СМИ в интернете", заявил специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Миклош Харасти. Текст его заявления опубликован на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека. Харасти предостерег власти Беларуси от применения карательных мер в отношении журналистов. "Данные действия направлены на уничтожение остатков журналистской независимости в Беларуси и являются следствием новых репрессивных законов, принятых в июне в отношении независимых СМИ в интернете", — заявил он. Спецдокладчик напоминает, что 7 и 8 августа "власти обыскали помещения и блокировали деятельность нескольких независимых СМИ, среди которых оказался интернет-портал tut.by и единственное независимое новостное агентство в Беларуси БелаПАН".
Суд Партизанского района Минска 13 августа отклонил жалобу корреспондента радио Deutsche Welle ("Немецкая волна") Павла Быковского на незаконное задержание. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Как сообщил Быковский БелаПАН, жалобу подавал его адвокат. Он намерен в течение 24 часов оспорить это решение в вышестоящем суде. Журналист и медиааналитик Павел Быковский был задержан 8 августа на 72 часа в рамках "дела БелТА" — о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК). Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации и банковских карт, в том числе принадлежащих жене-журналистке и дочери-школьнице. 10 августа Быковский был отпущен после допроса в Следственном комитете, который ведет дело. Он остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали.
Александр Лукашенко, посещая 13 августа Оршанский инструментальный завод, жестко раскритиковал работу местных органов власти и министра промышленности. "То, что поставленные задачи не выполняются должным образом, президент увидел, еще только подъезжая к заводу, — сообщает пресс-служба президента. — Он обратил внимание, что даже попытки навести порядок на территории не принесли должного результата. После посещения предприятия Лукашенко "остался крайне недоволен увиденным", сообщает пресс-служба. "Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать, — заявил он. — У него выбор один: или тюрьма, или сюда — публично об этом говорю. Пока двойка с минусом, и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты — молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду, и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", — предупредил Лукашенко, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.
В ходе посещения ОАО "Техника связи" в городе Барань Оршанского района Лукашенко высказал критику в адрес ряда руководителей высокого уровня за недостаточные усилия по реализации данных ранее поручений. "Техника связи" находится в ведении Госкомвоенпрома и входит в состав холдинга "Геоинформационные системы управления". Лукашенко изменил первоначально предложенный маршрут посещения и лично осмотрел производственную территорию предприятия. На поверку выяснилось, что во многих местах не то что не организовано производство, а даже не наведен элементарный порядок. "Вот ваше лицо, если уж вы сюда привели показать что-то и показали... Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш "туалет". Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете", — заявил глава государства.
В Беларуси в будущем возможно ужесточение регулирования валютного рынка, прогнозируют эксперты российского "Сбербанка". В последнем выпуске экономического обзора, комментируя отмену в августе обязательной продажи валютной выручки, экономисты "Сбербанка" обратили внимание, что либерализация валютного рынка является одним из условий получения Беларусью траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). "Несмотря на то что решение во многом объясняется обязательствами страны по реформированию валютного рынка перед ЕФСР, мы приветствуем шаги регулятора (Нацбанка. — БелаПАН.), направленные на либерализацию валютного рынка", — говорится в обзоре Центра макроэкономических исследований российского "Сбербанка". По мнению авторов обзора, отмена обязательной продажи валютной выручки упростит валютное регулирование в Беларуси.
13 августа суд Центрального района Минска вынес приговор обвиняемым в избиении экономиста Сергея Чалого: Кирилл Довнар приговорен к трем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа (так называемая химия), Александр Рублев — к трем годам колонии. Также суд обязал осужденных выплатить Чалому 1.000 рублей моральной компенсации и судебные издержки, а его знакомому Анатолию Соколовскому, который также проходил потерпевшим по делу, — 250 рублей. Стоит отметить, что Чалый оценивал моральный ущерб, нанесенный ему в результате избиения, в 5 тысяч рублей, а Соколовский — в 500 рублей. Процесс по делу об избиении Чалого начался в суде Центрального района 6 августа под председательством Татьяны Оковитой. 29-летний уроженец Солигорска Рублев работает отделочником по договору подряда, ранее судим за драку. 33-летний минчанин Кирилл Довнар работает электромонтером, судимости не имеет.
Суд Партизанского района Минска 13 августа отклонил жалобу корреспондента радио Deutsche Welle ("Немецкая волна") Павла Быковского на незаконное задержание. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Как сообщил Быковский БелаПАН, жалобу подавал его адвокат. Он намерен в течение 24 часов оспорить это решение в вышестоящем суде. Журналист и медиааналитик Павел Быковский был задержан 8 августа на 72 часа в рамках "дела БелТА" — о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК). Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации и банковских карт, в том числе принадлежащих жене-журналистке и дочери-школьнице. 10 августа Быковский был отпущен после допроса в Следственном комитете, который ведет дело. Он остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали.
Александр Лукашенко, посещая 13 августа Оршанский инструментальный завод, жестко раскритиковал работу местных органов власти и министра промышленности. "То, что поставленные задачи не выполняются должным образом, президент увидел, еще только подъезжая к заводу, — сообщает пресс-служба президента. — Он обратил внимание, что даже попытки навести порядок на территории не принесли должного результата. После посещения предприятия Лукашенко "остался крайне недоволен увиденным", сообщает пресс-служба. "Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать, — заявил он. — У него выбор один: или тюрьма, или сюда — публично об этом говорю. Пока двойка с минусом, и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты — молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду, и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", — предупредил Лукашенко, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.
В ходе посещения ОАО "Техника связи" в городе Барань Оршанского района Лукашенко высказал критику в адрес ряда руководителей высокого уровня за недостаточные усилия по реализации данных ранее поручений. "Техника связи" находится в ведении Госкомвоенпрома и входит в состав холдинга "Геоинформационные системы управления". Лукашенко изменил первоначально предложенный маршрут посещения и лично осмотрел производственную территорию предприятия. На поверку выяснилось, что во многих местах не то что не организовано производство, а даже не наведен элементарный порядок. "Вот ваше лицо, если уж вы сюда привели показать что-то и показали... Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш "туалет". Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете", — заявил глава государства.
В Беларуси в будущем возможно ужесточение регулирования валютного рынка, прогнозируют эксперты российского "Сбербанка". В последнем выпуске экономического обзора, комментируя отмену в августе обязательной продажи валютной выручки, экономисты "Сбербанка" обратили внимание, что либерализация валютного рынка является одним из условий получения Беларусью траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). "Несмотря на то что решение во многом объясняется обязательствами страны по реформированию валютного рынка перед ЕФСР, мы приветствуем шаги регулятора (Нацбанка. — БелаПАН.), направленные на либерализацию валютного рынка", — говорится в обзоре Центра макроэкономических исследований российского "Сбербанка". По мнению авторов обзора, отмена обязательной продажи валютной выручки упростит валютное регулирование в Беларуси.
13 августа суд Центрального района Минска вынес приговор обвиняемым в избиении экономиста Сергея Чалого: Кирилл Довнар приговорен к трем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа (так называемая химия), Александр Рублев — к трем годам колонии. Также суд обязал осужденных выплатить Чалому 1.000 рублей моральной компенсации и судебные издержки, а его знакомому Анатолию Соколовскому, который также проходил потерпевшим по делу, — 250 рублей. Стоит отметить, что Чалый оценивал моральный ущерб, нанесенный ему в результате избиения, в 5 тысяч рублей, а Соколовский — в 500 рублей. Процесс по делу об избиении Чалого начался в суде Центрального района 6 августа под председательством Татьяны Оковитой. 29-летний уроженец Солигорска Рублев работает отделочником по договору подряда, ранее судим за драку. 33-летний минчанин Кирилл Довнар работает электромонтером, судимости не имеет.