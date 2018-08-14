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Дата распечатки: 14.08.2018 10:08
 
14.08.2018 08:20 Политика

Лукашенко: Для каждой страны суверенитет является главным символом свободной и мирной жизни

Минск, 14 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна с национальным праздником — Днем независимости.

"Для каждой страны суверенитет является главным символом свободной и мирной жизни, внутренней стабильности, фундаментом для расцвета и плодотворного развития во всех отраслях, — говорится в поздравлении. — В Беларуси высоко оценивают те успехи и прогресс, которые были достигнуты пакистанским народом за период независимости".

Как сообщает пресс-служба белорусского руководителя, Лукашенко отметил "динамичное расширение отношений" между Беларусью и Пакистаном и выразил уверенность, что "взаимные уважение, доверие будут и в дальнейшем содействовать укреплению двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов".
БелаПАН.

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