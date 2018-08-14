Лукашенко: Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях

Минск, 14 августа. Александр Лукашенко 14 августа на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района Витебской области заявил, что работа на местах скатывается к "формализму и волоките".



Он напомнил, что в послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2017 году поручил правительству совместно с Витебским облисполкомом обеспечить комплексное развитие Оршанского района, чтобы его темпы роста были как минимум выше среднеобластных. "Это вопрос не только Орши. Как я уже говорил, это вопрос равномерного распределения производительных сил по всей стране. Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях. На наших глазах примеров немало: наверное, все вы бывали в Москве, проезжали через Московскую область и видели последствия подобного размещения населения и производительных сил. Этого допустить нельзя", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



По словам главы государства, ограничивая строительство в Минске и областных центрах, нужно развивать районные центры, городские поселки и средние города. "Учитывая, что в сельском хозяйстве мы нащупали путь, по которому надо идти, — это создание агрогородков. Таких средних городов у нас одиннадцать, и проживает там немало — 15% населения. Правительство на примере Орши должно было показать системную работу с такими регионами. В том числе определить эффективные решения по опережающему развитию и распространить их в дальнейшем на всю страну. Этого не сделано", — заявил официальный лидер.



Он отметил, что если какие-то из поставленных целей и достигаются, то только в ручном режиме, а системные точки роста, которые позволят регионам развиваться без вмешательства сверху, не определены либо неэффективны. "Более того, не решены ключевые задачи по развитию проблемных организаций района. А к проблемным можно отнести практически все предприятия, которые здесь существуют. Они нуждаются в серьезном подходе в плане модернизации и приведения их в надлежащий вид. Исходя из вчерашнего дня, можно сделать вывод, что все члены правительства, которые были здесь, научились объясняться, но не выполнять. Поэтому тема сегодняшнего разговора — результат", — сказал Лукашенко.



По его мнению, ориентиром прежде всего должен являться уровень заработной платы. Сегодня в Оршанском районе это 770 рублей, а в среднем в Витебской области — 820 рублей.



"И вообще, Николай Николаевич (председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. — БелаПАН.), Витебщина по уровню благосостояния населения плетется в хвосте. А на отдельных предприятиях зарплата выплачивается еще и с задержками. Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, из вашей Витебской области", — подчеркнул глава государства.



Лукашенко при этом отметил, что все вносимые на его рассмотрение предложения о выделении финансирования, решении организационных вопросов поддерживались незамедлительно.



Он поинтересовался, какая реальная ситуация на базовых промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и что мешает правительству и местной вертикали власти безусловно выполнять поставленные задачи.



"Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные главой государства, не были исполнены? От участников совещания нужны объективные оценки и конкретные предложения по вопросам, которые требуют решения. Почему провалены и не выполнены поручения президента? Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов", — заключил официальный лидер.