Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 14.08.2018 15:07
 
14.08.2018 13:26 Экономика, Финансы

Доллар и евро подешевели на торгах БВФБ на фоне укрепления российского рубля

Минск, 14 августа. 14 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро на фоне резкого подорожания российского рубля.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0128 рубля (0,54%) и составил 2,3426 рубля.

Курс доллара США уменьшился на 0,0165 рубля (0,8%) до 2,0542 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0353 рубля (1,16%) и составил 3,0768 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Во вторник цены на нефть выросли после сообщений о том, что Саудовская Аравия снизила добычу нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются выше 73 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 1,4699 рубля и составил 66,7535 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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