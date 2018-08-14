Доллар и евро подешевели на торгах БВФБ на фоне укрепления российского рубля

Минск, 14 августа. 14 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро на фоне резкого подорожания российского рубля.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0128 рубля (0,54%) и составил 2,3426 рубля.



Курс доллара США уменьшился на 0,0165 рубля (0,8%) до 2,0542 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0353 рубля (1,16%) и составил 3,0768 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Во вторник цены на нефть выросли после сообщений о том, что Саудовская Аравия снизила добычу нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются выше 73 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 1,4699 рубля и составил 66,7535 рубля.