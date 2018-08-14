14.08.2018 14:01 Экономика, Политика
Лукашенко отправил в отставку министров промышленности и архитектуры и строительства (дополнено)
Минск, 14 августа. Министры промышленности Виталий Вовк и архитектуры и строительства Анатолий Черный лишились должностей после совещания у Александра Лукашенко в Оршанском районе Витебской области 14 августа.
Как сообщает телеканал ОНТ, в ходе совещания Лукашенко поручил внести предложения о заменах в правительстве. Поручено также найти замену председателю Оршанского райисполкома Александру Позняку. Председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу объявлен строгий выговор "за безобразное, безответственное отношение к порученному делу".
"На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно! В бухгалтерии зарылись. Всех до единого", — заявил Лукашенко.
"Он (Черный. — БелаПАН.) сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнив поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? Президент поставил публично перед народом, железобетонно задачу — решить, и точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть и он управляет страной, раз уж на то пошло. А вы занялись саботажем", — сказал глава государства.
"Двигалеву и Засю (председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев и глава Совбеза Станислав Зась. — БелаПАН.) — полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию — пойдут туда же. Всех остальных, ответственных и прочих, я просто предупреждаю", — заключил Лукашенко.
Анатолий Черный возглавлял Минстройархитектуры около пяти лет. Он был назначен на должность министра 15 октября 2013 года. Виталий Вовк руководил Минпромом с 27 декабря 2014 года.
Как сообщалось, официальный лидер в ходе сегодняшнего совещания упрекнул чиновников в невыполнении его поручений по развитию Оршанского района. "Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные главой государства, не были исполнены? От участников совещания нужны объективные оценки и конкретные предложения по вопросам, которые требуют решения. Почему провалены и не выполнены поручения президента? Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
13 августа глава государства в ходе визита в Оршу публично раскритиковал Вовка, грозясь отправить его либо в тюрьму, либо работать на Оршанский инструментальный завод.
Как сообщает телеканал ОНТ, в ходе совещания Лукашенко поручил внести предложения о заменах в правительстве. Поручено также найти замену председателю Оршанского райисполкома Александру Позняку. Председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу объявлен строгий выговор "за безобразное, безответственное отношение к порученному делу".
"На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно! В бухгалтерии зарылись. Всех до единого", — заявил Лукашенко.
"Он (Черный. — БелаПАН.) сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнив поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? Президент поставил публично перед народом, железобетонно задачу — решить, и точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть и он управляет страной, раз уж на то пошло. А вы занялись саботажем", — сказал глава государства.
"Двигалеву и Засю (председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев и глава Совбеза Станислав Зась. — БелаПАН.) — полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию — пойдут туда же. Всех остальных, ответственных и прочих, я просто предупреждаю", — заключил Лукашенко.
Анатолий Черный возглавлял Минстройархитектуры около пяти лет. Он был назначен на должность министра 15 октября 2013 года. Виталий Вовк руководил Минпромом с 27 декабря 2014 года.
Как сообщалось, официальный лидер в ходе сегодняшнего совещания упрекнул чиновников в невыполнении его поручений по развитию Оршанского района. "Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные главой государства, не были исполнены? От участников совещания нужны объективные оценки и конкретные предложения по вопросам, которые требуют решения. Почему провалены и не выполнены поручения президента? Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
13 августа глава государства в ходе визита в Оршу публично раскритиковал Вовка, грозясь отправить его либо в тюрьму, либо работать на Оршанский инструментальный завод.