Ограничено посещение лесов более чем в 20 районах Беларуси

Минск, 14 августа. Посещение лесов ограничено более чем в 20 районах Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства.



Решение о введении запрета на посещение лесов принято из-за сухой и ветреной погоды, которая стала причиной установления высокого класса пожарной опасности.



Так, леса закрыты для посещения в Минском, Борисовском, Калинковичском, Жлобинском и других районах. В основном запрет введен на территории Гомельской области, а также в некоторых районах Минской и Гродненской областей.



Перечень запрещенных для посещения лесных массивов можно найти на сайте Минлесхоза.