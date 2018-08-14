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Дата распечатки: 14.08.2018 16:46
 
14.08.2018 14:47 Общество

Ограничено посещение лесов более чем в 20 районах Беларуси

Минск, 14 августа. Посещение лесов ограничено более чем в 20 районах Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Решение о введении запрета на посещение лесов принято из-за сухой и ветреной погоды, которая стала причиной установления высокого класса пожарной опасности.

Так, леса закрыты для посещения в Минском, Борисовском, Калинковичском, Жлобинском и других районах. В основном запрет введен на территории Гомельской области, а также в некоторых районах Минской и Гродненской областей.

Перечень запрещенных для посещения лесных массивов можно найти на сайте Минлесхоза.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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