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Дата распечатки: 14.08.2018 16:46
 
14.08.2018 15:51 Политика, Экономика

Лукашенко упрекнул правительство в "пофигическом" отношении к его поручениям и подмачивании его авторитета

Минск, 14 августа. Причина невыполнения поручений Александра Лукашенко по развитию Оршанского района Витебской области заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента", заявил глава государства 14 августа на совещании в районе. Сюжет об этом показан в выпуске новостей телеканала "Беларусь 1".

Лукашенко распорядился отправить в отставку председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка.

"И не дай бог здесь не будет сделано то, что вы наметили, вчера вы нам эту программу продемонстрировали, и то, что я вам поручил. Я вам поручил на инструментальном заводе и мясокомбинате. Но у вас куча других предприятий, и вы поклялись мне, что вы реализуете эти проекты. Не дай бог, это не будет сделано", — сказал он.

Обращаясь к заместителю премьер-министра Василию Жарко, официальный лидер заявил: "Вы почему не обеспечили выполнение моего поручения, как я сказал, почему не оснастили? Почему не пришли ко мне, не сказали, что вы не можете выполнить? В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели. Вы будете мне рассказывать о героизме?"

"Кто имел право отменять мои решения? Президент поставил публично перед народом, железобетонно задачу — решить, и точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть и он управляет страной, раз уж на то пошло. А вы занялись саботажем, — заявил Лукашенко. — Мало того, извините за нескромность, что все на президенте держится, на его авторитете. Люди только и смотрят в рот, где президент приехал. Вы начали подмачивать авторитет президента!"

Обращаясь к главе Администрации президента Наталье Кочановой, он отметил: "Это ваша работа как начальника штаба и того же Шеймана (управляющий делами президента Виктор Шейман. — БелаПАН.), который пришел с первых дней президентства, и того же Андрейченко (председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. — БелаПАН.), которого я еще не поднял. Сидят как мыши под веником!"

По словам председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова, поставленная президентом цель по ускорению развития района не выполнена. "Основная причина этого состоит в том, что правительство, как это уже не раз бывало, выбрало для себя роль "смотрящего", а не непосредственного исполнителя. По сути, год, который должен был стать переломным в развитии региона, попросту вылетел", — заявил он.

Как сообщалось, Александр Лукашенко во время совещания отправил в отставку министра промышленности Виталия Вовка и архитектуры и строительства Анатолия Черного.
Алексей Александров, БелаПАН.

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