Бывший директор департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта приговорен за взятки к 13 годам

Минск, 14 августа. Судом Фрунзенского района Минска постановлен приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации, сообщает пресс-служба Верховного суда.



Экс-директор департамента признан виновным в принятии должностным лицом для себя и для близких материальных ценностей и приобретении выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), совершенном в особо крупном размере, повторно, лицом, занимающим ответственное положение. На основании ч. 3 ст. 430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, в течение пяти лет.



Еще одна обвиняемая признана виновной в содействии совершению преступления оказанием иной помощи в принятии должностным лицом для себя и для близких материальных ценностей и приобретении выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), совершенном в особо крупном размере, повторно, лицом, занимающим ответственное положение, и на основании ч. 6 ст. 16 ч. 3 ст. 430 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, в течение пяти лет.



Третий обвиняемый признан виновным в содействии совершению преступления оказанием иной помощи в принятии должностным лицом для себя и для близких материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), совершенном в особо крупном размере, повторно. На основании ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.



Он же признан виновным в приготовлении к даче взятки повторно, в крупном размере, и на основании ч. 1 ст. 13 ч. 2 ст. 431 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет, а также виновным в покушении на завладение имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупном размере, и на основании ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 209 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет, с конфискацией имущества. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, гражданину окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.