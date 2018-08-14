Лукашенко направил соболезнование президенту Италии в связи с трагедией в Генуе

Минск, 14 августа. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Итальянской Республики Серджио Маттарелле в связи с многочисленными жертвами в результате разрушения моста в Генуе.



В соболезновании говорится, что в Беларуси с глубокой болью восприняли это трагическое известие. "В этот трагический час от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки Вам и всему итальянскому народу. Желаю быстрейшего выздоровления пострадавшим", — отметил Лукашенко.



Пролет автомобильного моста Моранди длиной около 200 метров, соединяющий две части Генуи, рухнул 14 августа около полудня. Секция моста обвалилась на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики.



По данным итальянских властей, жертвами обрушения стали по меньшей мере 35 человек. Многие раненые находятся в тяжелом состоянии.