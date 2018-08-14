В Минской области бывшая родитель-воспитатель дома-интерната семейного типа подозревается в истязании детей

Минск, 14 августа. Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело об истязании в отношении бывшего сотрудника отдела образования одного из районов региона.



Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, по данным следствия, женщина, являясь родителем-воспитателем малолетних и несовершеннолетних детей в доме-интернате семейного типа, на протяжении нескольких лет систематически наносила побои своим воспитанникам.



Указанные действия следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 154 (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении) Уголовного кодекса.



В рамках предварительного следствия осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, другие преступные деяния, проводится работа со свидетелями и потерпевшими.



"По инициативе следствия 10 детей (как малолетние, так и несовершеннолетние), признанные по уголовному делу потерпевшими, изъяты из семьи. Им оказывается медико-социальная помощь. Следственные действия с ними проводятся с участием специалистов и применением специальных методик работы, обеспечивающих защиту их прав и интересов", — говорится в сообщении.



Расследование продолжается.