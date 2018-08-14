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Дата распечатки: 14.08.2018 20:11
 
14.08.2018 19:30 Общество

В Минской области бывшая родитель-воспитатель дома-интерната семейного типа подозревается в истязании детей

Минск, 14 августа. Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело об истязании в отношении бывшего сотрудника отдела образования одного из районов региона.

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, по данным следствия, женщина, являясь родителем-воспитателем малолетних и несовершеннолетних детей в доме-интернате семейного типа, на протяжении нескольких лет систематически наносила побои своим воспитанникам.

Указанные действия следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 154 (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении) Уголовного кодекса.

В рамках предварительного следствия осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, другие преступные деяния, проводится работа со свидетелями и потерпевшими.

"По инициативе следствия 10 детей (как малолетние, так и несовершеннолетние), признанные по уголовному делу потерпевшими, изъяты из семьи. Им оказывается медико-социальная помощь. Следственные действия с ними проводятся с участием специалистов и применением специальных методик работы, обеспечивающих защиту их прав и интересов", — говорится в сообщении. 

Расследование продолжается.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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