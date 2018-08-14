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Дата распечатки: 14.08.2018 21:27
 
14.08.2018 19:57 Спорт

БАТЭ проводит ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Карабаха"

Борисов, 14 августа. Футболисты борисовского клуба БАТЭ 14 августа проводят на своем поле ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Карабаха". Первая встреча соперников неделей ранее в Баку завершилась победой белорусской команды — 1:0 (Драгун, 36).

В случае победы по сумме двух встреч БАТЭ выйдет в плей-офф квалификации ЛЧ, где сыграет с голландским "Эйндховеном", и в любом случае обеспечит себе место как минимум в групповом раунде Лиги Европы.

Если БАТЭ азербайджанцам уступит, то опустится в плей-офф квалификации Лиги Европы, где будет соперничать с победителем пары "Шериф" (Молдова) — "Валюр" (Исландия).

Состав БАТЭ на ответный матч с "Карабахом": Щербицкий, Филипович, Яблонский, Драгун, Иванич, Сигневич, Риос, Филипенко, Стасевич (капитан), Бага, Володько. В запасе: Чичкан, Березкин, Глеб, Скавыш, Волков, Туоминен, Гордейчук.

"Перевес в мяч по итогам первого поединка очень зыбкий. Не сомневаюсь, завтра будет тяжелейший матч. Хотя, наверное, небольшое преимущество психологического и стратегического плана на нашей стороне. Что, впрочем, ни о чем не говорит", — заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер БАТЭ Алексей Бага. По его словам, идеальным исходом было бы и забить, и не пропустить (цитаты из сообщения пресс-службы БАТЭ).

Наставник соперников Гурбан Гурбанов отметил: "Мы и раньше знали, что БАТЭ является очень хорошей командой. Первый матч в Баку получился очень тяжелым, а завтрашний, как ожидается, будет еще тяжелее. Как бы сложно ни было, у нас нет другого пути. Постараемся показать самое лучшее на поле" (цитаты из сообщения пресс-службы "Карабаха").
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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