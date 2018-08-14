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Дата распечатки: 14.08.2018 21:26
 
14.08.2018 21:03 Общество

В Минске более десятка доноров получили компенсации на 56 тысяч рублей по подложным справкам о зарплате

Минск, 14 августа.  В Минске более десятка доноров подозреваются в получении компенсации на 56 тысяч рублей по подложным справкам о зарплате.

Как сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета, в столице расследуется уголовное дело в отношении 13 лиц, которые в период с 2014 года по 2018-й после сдачи крови и ее компонентов под предлогом получения денежной компенсации предоставляли подложные справки из четырех мест, где они якобы работали.

В справках была зафиксирована их вымышленная заработная плата.

Согласно законодательству, донору сохраняется заработок за счет организации переливания крови.

В результате фигуранты завладели денежными средствами учреждений здравоохранения на сумму свыше 56 тысяч рублей, отмечают в Следственном комитете.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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