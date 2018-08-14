БАТЭ вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и гарантировал себе выступление как минимум в групповом раунде Лиги Европы

Борисов, 14 августа. Футболисты борисовского клуба БАТЭ вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.



14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с азербайджанским "Карабахом" белорусская команда сыграла вничью — 1:1 (Иванич, 20 — Мичел, 54). Первая встреча соперников неделей ранее в Баку завершилась победой БАТЭ — 1:0 (Драгун, 36).



Состав БАТЭ в Борисове: Щербицкий, Филипович, Яблонский, Драгун, Иванич (Скавыш, 78), Сигневич, Риос, Филипенко, Стасевич (капитан), Бага (Глеб, 70), Володько. В запасе: Чичкан, Березкин, Волков, Туоминен, Гордейчук. Предупреждение получил Щербицкий (90+3, за затяжку времени).



Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 8:14 в пользу "Карабаха" (первый тайм — 5:9), из них в створ ворот — 4:3 (4:2), угловые удары — 3:6 (1:4), офсайды — 2:0 (1:0), штрафные удары — 14:9 (5:5).



С 77-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления швейцарского легионера Инносента Эмегара (из-за двух предупреждений).



В плей-офф квалификации ЛЧ БАТЭ встретится с голландским "Эйндховеном" (21 августа дома, 29-го — на выезде). Победитель пары выйдет в групповой раунд ЛЧ, проигравший — в групповой раунд Лиги Европы.



"Карабах" опустился в плей-офф квалификации ЛЕ, где будет соперничать с победителем пары "Шериф" (Молдова) — "Валюр" (Исландия).