Генпрокуратура направила в Верховный суд дело по обвинению группы молодых людей в торговле опасными психотропами через интернет-магазин

Минск, 14 августа. Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению ряда молодых людей 1983—1998 годов рождения в незаконном обороте на территории Беларуси особо опасных психотропных веществ.



Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, обвиняемые, жители Минской, Гомельской и Витебской областей, в составе организованной группы численностью не менее 9 человек, в период с января по 21 апреля 2017 года в Минске, Борисове, Витебске, Могилеве и Гомеле из корыстных соображений незаконно с целью сбыта приобретали, хранили, перевозили, а также незаконно сбывали особо опасные психотропные вещества через интернет-магазин Zubr.



Действия обвиняемых квалифицированы по чч. 1,4 ст. 328, ч. 3 ст. 328-1 Уголовного кодекса.



После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности молодых людей, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их деяний.



Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Беларуси по городу Минску.



Ранее примененные к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.