Обзор важнейших событий 14 августа 2018 года

Минск, 14 августа. Министры промышленности Виталий Вовк и архитектуры и строительства Анатолий Черный лишились должностей после совещания у Александра Лукашенко в Оршанском районе Витебской области 14 августа. В ходе совещания Лукашенко поручил внести предложения о заменах в правительстве. Поручено также найти замену председателю Оршанского райисполкома Александру Позняку. Председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу объявлен строгий выговор "за безобразное, безответственное отношение к порученному делу". "На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно! В бухгалтерии зарылись. Всех до единого", — заявил Лукашенко.



Александр Лукашенко 14 августа на совещании в Орше распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования, сообщает пресс-служба президента. "Фактически это означает, что повышенный спрос за дисциплину и достижение обозначенных задач будет как с руководителей всех уровней, так и с работников, которые каждый на своем месте должны внести вклад в общее дело. Успешная реализация намеченного станет "лакмусовой бумажкой" не только для ответственных лиц, но и для всей страны, образцом того, как необходимо развивать средние по размеру города и районные центры", — говорится в сообщении. В целом Лукашенко во время совещания "высказал изрядную долю критики" в адрес всех руководителей высокого уровня, ответственных за реализацию данных ранее поручений, — руководства правительства, Администрации и Управления делами президента, Совета безопасности, губернатора и других представителей местной вертикали власти.



Причина невыполнения поручений Александра Лукашенко по развитию Оршанского района Витебской области заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента", заявил глава государства 14 августа на совещании в районе. Лукашенко распорядился отправить в отставку председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка. "Кто имел право отменять мои решения? Президент поставил публично перед народом, железобетонно задачу — решить, и точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть и он управляет страной, раз уж на то пошло. А вы занялись саботажем, — заявил Лукашенко. — Мало того, извините за нескромность, что все на президенте держится, на его авторитете. Люди только и смотрят в рот, где президент приехал. Вы начали подмачивать авторитет президента!".



Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Итальянской Республики Серджио Маттарелле в связи с многочисленными жертвами в результате разрушения моста в Генуе. В соболезновании говорится, что в Беларуси с глубокой болью восприняли это трагическое известие. "В этот трагический час от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки Вам и всему итальянскому народу. Желаю быстрейшего выздоровления пострадавшим", — отметил Лукашенко. Пролет автомобильного моста Моранди длиной около 200 метров, соединяющий две части Генуи, рухнул 14 августа около полудня. Секция моста обвалилась на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики. По данным итальянских властей, жертвами обрушения стали по меньшей мере 35 человек. Многие раненые находятся в тяжелом состоянии.



Рост белорусской экономики замедляется, но остается на высоком уровне, что может говорить о завершении фазы восстановления экономической активности. Такой вывод содержится в июльском макрообзоре, подготовленном Евразийским банком развития. Как отмечают аналитики ЕАБР, в июне 2018 года реальный ВВП в Беларуси увеличился на 3,6% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, а по итогам первого полугодия рост экономики составил 4,5% в годовом выражении (в январе—мае 2018 года — 4,7%). "Основным фактором снижения темпов роста является более сдержанная динамика промышленного производства и инвестиционной активности", — делают вывод экономисты. Согласно прогнозам ЕАБР, рост белорусской экономики по итогам 2018 года составит 3,7%. Прирост объемов производства промышленной продукции в Беларуси также продолжил замедляться, составив по итогам июня 5,3% по сравнению с июнем предыдущего года (6,3% месяцем ранее и 7,8% за январь—июнь 2018 года).



Ряд обвиняемых по уголовным делам о коррупции в здравоохранении отпущены на свободу в связи "с их деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием", сообщил вечером 14 августа Комитет государственной безопасности. "В связи с завершением с рядом обвиняемых основных следственных действий, их деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием следователями принято решение об изменении им меры пресечения на не связанную с лишением свободы", — говорится в сообщении на сайте КГБ. "В настоящее время освобожденные лица не могут занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, до рассмотрения уголовных дел в суде и вступления в законную силу приговоров по ним. Другими словами, они могут работать рядовыми врачами", — отмечает КГБ. Кого именно отпустили на свободу, в сообщении не уточняется.