Азаренко проиграла во втором круге теннисного турнира в Цинциннати

Минск, 15 августа. Виктория Азаренко (87-е место в рейтинге ВТА) выбыла во втором круге (1/16 финала) теннисного турнира в Цинциннати (США), проиграв пятой ракетке мира Каролин Гарсия из Франции — 4:6, 5:7.



Во втором сете Азаренко уступала 2:3, затем вела 5:3, но растеряла преимущество.



В первом раунде белорусская спортсменка победила испанку Карлу Суарес Наварро (25) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.



С Гарсия в 1/8 финала встретится Арина Соболенко (36), если выиграет у чешки Каролины Плишковой (8). На старте Соболенко одолела Йоханну Конта из Великобритании (39) — 4:6, 6:3, 6:4. Конта на минувшей неделе победила Викторию Азаренко во втором круге открытого чемпионата Канады.



Призовой фонд турнира в Цинциннати составляет 2.874.299 долларов. Азаренко дважды выигрывала эти соревнования: в 2013 году в одиночном разряде и в 2010-м — в парном (с Марией Кириленко из России).

