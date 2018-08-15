БАТЭ подписал контракты с нападающим из Уганды и полузащитником из Камеруна

Минск, 15 августа. Борисовский БАТЭ в ночь на 15 августа сообщил о подписании контрактов с двумя игроками — выходцами из Африки.



У румынской "Политехники" взят в аренду 24-летний нападающий сборной Уганды Лувага Кизито. Профессиональную карьеру он начал в 2009 году. Летом 2012 года переехал в Европу, подписав соглашение с клубом второй португальской лиги "Лейшойнш". С начала 2014-го играл за "Спортинг" из Ковильяна (та же лига), а с середины 2015-го в течение двух лет — за "Риу Аве" (Португалия, Д1), после чего отправился в "Политехнику". За сборную Уганды (82-е место в рейтинге ФИФА) дебютировал в 2012 году (провел 38 матчей).



Подпись под контрактом с БАТЭ поставил также ровесник Кизито полузащитник Эрвейн Мукам, проведший первую половину текущего сезона в гродненском "Немане". Мукам родился в Камеруне. Ребенком вместе с родителями переехал во Францию. В 2001—2007 годах занимался в академии "Страсбура", после чего перешел в футбольную школу "Меца". В 17 лет Мукам дебютировал в молодежном составе "Меца", выступавшем в четвертом французском дивизионе. В 2009—2010 годах играл за юношеские сборные Франции (8 матчей, 3 мяча). В 2014-м был переведен в основной состав "Меца", однако там не провел ни одного поединка. Во второй половине года отправился в греческую суперлигу, где в течение двух сезонов выступал за "Астерас" из Триполиса. "Затем случились внутригреческий переход в третьедивизионный "Олимпиакос" из Волоса и краткосрочное возвращение во Францию в любительский "Амневиль", — сообщает пресс-служба БАТЭ. В марте 2018-го Мукам приехал в Беларусь и заключил договор с "Неманом".



"Изначально Эрвейн выходил на замену и в первых десяти матчах отыграл всего 204 минуты, однако после победного гола в ворота "Гомеля" Мукам стал железным игроком основного состава. В последующих 9 турах полузащитник провел на поле 794 минуты и смог еще дважды отличиться ("Луч" и БАТЭ), а в матче с "Минском" заработал одиннадцатиметровый. В последнем своем официальном матче за "Неман", который команда проиграла в Бобруйске, француз сам заработал и сам реализовал пенальти", — отмечается в релизе пресс-службы "Немана" по случаю перехода футболиста в БАТЭ. Статистика игрока в "Немане": чемпионат — 15 матчей (998 минут, 3 гола, 2 предупреждения), кубок — 3 матча (158 минут, 1 гол), чемпионат дублеров — 1 игра (45 минут, 1 голевой пас).



Футболисты из Африки впервые будут играть в БАТЭ. О подписании Кизито и Мукама было объявлено после выхода команды в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На пресс-конференции после ответного матча третьего раунда отбора против азербайджанского "Карабаха" главный тренер БАТЭ Алексей Бага, не называя имен, заявил, что будут подписаны контракты с футболистами, которые сразу могут влиться в команду и уже через неделю сыграть с голландским "Эйндховеном" в первом матче за выход в групповой раунд ЛЧ. Необходимость новых приобретений Бага объяснил тем, что в команде фактически играют 14 человек. Между тем ей предстоит выступление в групповом раунде одного из еврокубков, кроме того, необходимо помогать сборной, у которой запланировано выступление в Лиге наций.