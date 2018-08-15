Лукашенко поздравил президента Республики Корея с Днем освобождения

Минск, 15 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с национальным праздником — Днем освобождения.



Официальный белорусский лидер уверен, что взаимная заинтересованность двух стран в расширении торговли, научно-технических контактов, наращивании сотрудничества в сферах высоких технологий, инфраструктуры, культуры и образования отвечает интересам двух народов, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Лукашенко выразил надежду, что мирные инициативы Республики Корея будут способствовать установлению стабильности в регионе, а межкорейский диалог будет и в дальнейшем успешно развиваться.