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Дата распечатки: 15.08.2018 09:42
 
15.08.2018 08:41 Политика

Лукашенко поздравил президента Республики Корея с Днем освобождения

Минск, 15 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с национальным праздником — Днем освобождения.

Официальный белорусский лидер уверен, что взаимная заинтересованность двух стран в расширении торговли, научно-технических контактов, наращивании сотрудничества в сферах высоких технологий, инфраструктуры, культуры и образования отвечает интересам двух народов, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко выразил надежду, что мирные инициативы Республики Корея будут способствовать установлению стабильности в регионе, а межкорейский диалог будет и в дальнейшем успешно развиваться.
БелаПАН.

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