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Дата распечатки: 15.08.2018 09:42
 
15.08.2018 08:35 Культура, Общество

На 73-м году жизни скончался народный артист Беларуси Николай Кириченко

Минск, 15 августа. 14 августа на 73-м году жизни скончался народный артист Беларуси Николай Кириченко, сообщает официальный сайт Купаловского театра.

Николай Кириченко родился 16 марта 1946 года в Молодечно. В 1969 году окончил актёрский факультет Белорусского театрально-художественного института. С 1969 по 1971 годы — актёр Брестского областного театра драмы. С 1971 года — в составе Национального академического театра имени Янки Купалы. В 2005—2009 годах — директор Купаловского театра. Известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая".

О дате и времени прощания с артистом будет объявлено сегодня.
БелаПАН.

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