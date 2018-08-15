Молнии стали причиной четырех пожаров в Гродненской области в минувшие сутки

Минск, 15 августа. Грозовые разряды молний стали причиной четырех пожаров в Гродненской области в минувшие сутки, сообщает областное управление МЧС.



Первый случай был зафиксирован в деревне Коробчицы Гродненского района. Сообщение о пожаре в кирпичной хозпостройке на территории частного домовладения поступило 14 августа в 16.16. Повреждена кровля строения.



В 18.52 поступила информация о пожаре в кирпичной хозпостройке на территории частного домовладения в Волковыске. Уничтожена кровля, имущество.



В 19.32 было получено сообщение о пожаре в деревянной хозпостройке на территории частного домовладения в деревне Рупейки Волковысского района. Строение уничтожено огнем.



В 19.47 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Руда-Яворская Дятловского района. Поврежден деревянный фронтон дома.



Кроме того, пока не установлена причина пожара в здании костела в агрогородке Гожа Гродненского района. Сообщение о возгорании поступило в 18.27. Огнем в помещении сакристии (ризницы) повреждены перекрытие на площади 15 квадратных метров, электрощит, имущество, церковная литература. В храме закопчен потолок и стены.