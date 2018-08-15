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Дата распечатки: 15.08.2018 11:08
 
15.08.2018 09:58 Экономика, Финансы

Совмин разрешил "Белэксимгаранту" заключить с Банком развития договоры добровольного страхования экспортных рисков

Минск, 15 августа. Совет министров разрешил республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант" заключить с ОАО "Банк развития Республики Беларусь" договоры добровольного страхования экспортных рисков. Это предусмотрено постановлением от 13 августа 2018 года № 593.

Как сообщает пресс-служба правительства, речь идет о договорах добровольного страхования риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата (погашения) экспортного кредита, предоставленного Банком развития ЗАО "Торговый дом БМЗ — Балтия" (Литва).

Экспортный кредит предоставлен в соответствии с кредитным договором от 9 июля 2018 года для предварительной оплаты и расчетов за реализованную ОАО "Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" продукцию (металлопрокат).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Андрей Середа, БелаПАН.

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