Совмин разрешил "Белэксимгаранту" заключить с Банком развития договоры добровольного страхования экспортных рисков

Минск, 15 августа. Совет министров разрешил республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант" заключить с ОАО "Банк развития Республики Беларусь" договоры добровольного страхования экспортных рисков. Это предусмотрено постановлением от 13 августа 2018 года № 593.



Как сообщает пресс-служба правительства, речь идет о договорах добровольного страхования риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата (погашения) экспортного кредита, предоставленного Банком развития ЗАО "Торговый дом БМЗ — Балтия" (Литва).



Экспортный кредит предоставлен в соответствии с кредитным договором от 9 июля 2018 года для предварительной оплаты и расчетов за реализованную ОАО "Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" продукцию (металлопрокат).



Постановление вступает в силу после его официального опубликования.