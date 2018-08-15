15.08.2018 11:20 Экономика
Беларусь и Россия ведут переговоры о дальнейших поставках нефти
Минск, 15 августа. В настоящее время ведутся переговоры с Россией о дальнейших поставках нефти, сообщил 15 августа журналистам в Минске первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский.
"Переговоры идут на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему. Достаточно глубокие переговоры. Я думаю, в ближайшее время мы до общественности доведем, о чем мы договорились с российской стороной", — сказал первый вице-премьер, комментируя информацию в СМИ о намерении российской стороны ограничить поставки в Беларусь углеводородов.
Матюшевский подчеркнул, что "нет никакой угрозы" продолжению поставок нефти и нефтепродуктов. "Есть подписанное соглашение, которое выполняется сторонами. И соответствующие вице-премьеры — Семашко и Козак (Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси; Дмитрий Козак, зампредседателя правительства РФ. — БелаПАН.) — найдут решение всех непростых вопросов", — заявил Матюшевский.
10 августа агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении копии документов "Белнефтехима" сообщило о планах России ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь с четвертого квартала 2018 года из-за потерь своего бюджета.
"Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов.., мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза", — говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправительственного соглашения заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, копией которой располагает Рейтер.
По этой причине "временно заблокировано перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму перетаможки, а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Белоруссии госкредита до 1 миллиарда долларов".
В документе также отмечается, что Россия ждет компенсации за поставленные ранее в Беларусь нефтепродукты. "Возобновление дальнейшего сотрудничества... российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты", — говорится в записке Рыбакова.
Программу получения кредита на 2 млрд долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития белорусские власти подписали весной 2016 года. Кредит должен быть предоставлен в 2016—2018 годах семью траншами. Беларусь получила пять траншей на 1,6 млрд долларов. Для получения оставшихся двух траншей власти должны реализовать комплекс мер в области макроэкономической политики. Ранее Министерство финансов Беларуси рассчитывало получить последние транши евразийского кредита на 400 млн долларов в первом квартале 2018 года.
В 2017 году Беларусь и Россия договорились о поставках нефти в объеме 24 млн тонн в год. "До 2018 года включительно из 24 млн 18 будет отправляться на переработку НПЗ нам. Это приемлемо, выгодно для заводов. Ну, а 6 млн тонн будут перетаможиваться — такой термин мы применили. Важно, что ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Республики Беларусь", — сообщил ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко.
Матюшевский подчеркнул, что "нет никакой угрозы" продолжению поставок нефти и нефтепродуктов. "Есть подписанное соглашение, которое выполняется сторонами. И соответствующие вице-премьеры — Семашко и Козак (Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси; Дмитрий Козак, зампредседателя правительства РФ. — БелаПАН.) — найдут решение всех непростых вопросов", — заявил Матюшевский.
10 августа агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении копии документов "Белнефтехима" сообщило о планах России ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь с четвертого квартала 2018 года из-за потерь своего бюджета.
"Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов.., мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза", — говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправительственного соглашения заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, копией которой располагает Рейтер.
По этой причине "временно заблокировано перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму перетаможки, а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Белоруссии госкредита до 1 миллиарда долларов".
В документе также отмечается, что Россия ждет компенсации за поставленные ранее в Беларусь нефтепродукты. "Возобновление дальнейшего сотрудничества... российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты", — говорится в записке Рыбакова.
Программу получения кредита на 2 млрд долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития белорусские власти подписали весной 2016 года. Кредит должен быть предоставлен в 2016—2018 годах семью траншами. Беларусь получила пять траншей на 1,6 млрд долларов. Для получения оставшихся двух траншей власти должны реализовать комплекс мер в области макроэкономической политики. Ранее Министерство финансов Беларуси рассчитывало получить последние транши евразийского кредита на 400 млн долларов в первом квартале 2018 года.
В 2017 году Беларусь и Россия договорились о поставках нефти в объеме 24 млн тонн в год. "До 2018 года включительно из 24 млн 18 будет отправляться на переработку НПЗ нам. Это приемлемо, выгодно для заводов. Ну, а 6 млн тонн будут перетаможиваться — такой термин мы применили. Важно, что ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Республики Беларусь", — сообщил ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко.