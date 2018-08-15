Российский рубль продолжает укрепляться на торгах БВФБ

Минск, 15 августа. 15 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепил к евро, ослабел — к доллару и российскому рублю.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0143 рубля (0,61%) и составил 2,2383 рубля.



Курс доллара США вырос на 0,0006 рубля (0,03%) до 2,0548 рубля.



Курс российского рубля увеличился на 0,0097 рубля (0,32%) и составил 3,0865 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть утром в среду снижаются в связи с данными о запасах в США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 72 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,3763 рубля и составил 66,3772 рубля.