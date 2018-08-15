Прощание с Николаем Кириченко пройдет 16 августа на главной сцене Купаловского театра

Минск, 15 августа. Прощание с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко пройдет 16 августа на главной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.



Начало церемонии запланировано на 10 часов. Гражданская панихида начнется в 12 часов. Похороны пройдут на Восточном (Московском) кладбище столицы.



Народный артист скончался 14 августа на 73-м году жизни.



Николай Кириченко родился 16 марта 1946 года в Молодечно. В 1969 году окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института. С 1969 по 1971 годы — актер Брестского областного театра драмы. С 1971 года — в составе Национального академического театра имени Янки Купалы. В 2005—2009 годах — директор Купаловского театра. Известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая".