Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/15/968816/
Дата распечатки: 15.08.2018 22:15
 
15.08.2018 21:36 Общество

Минздрав утвердил регламент посещения роддомов и акушерских отделений отцами и близкими родственниками

Минск, 15 августа. В Министерстве здравоохранения утвержден регламент посещения родильных домов и акушерских отделений отцами и близкими родственниками, сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что на основании этого примерного регламента будут разработаны и утверждены документы для посещения каждого родильного дома или акушерского отделения с учетом их особенностей.

В Минздраве отметили, что этот документ разработан по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. "Создание доброжелательного отношения медицинских работников к посещениям родственниками родильниц и новорожденных является необходимым условием, — говорится в сообщении. — Обеспечение возможности посещения родильниц и новорожденных детей создает систему открытости оказания акушерской и неонатальной помощи и служит основанием для формирования доброжелательного отношения между медицинским работником, матерью и ребенком".

Безусловно, посещение родильницы и новорожденного ребенка возможно при их удовлетворительном состоянии с разрешения лечащего врача, отмечается в регламенте. Предполагается, что молодая мама самостоятельно определит тех людей, которые смогут посещать ее и ребенка.

К посещению будут допущены посетители без признаков инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи, сыпи и др.) и алкогольного опьянения. В период введения в организации здравоохранения санитарно-противоэпидемических мероприятий посещения разрешены в средствах индивидуальной защиты. Это маски, шапочки, халаты, бахилы.

Документ определяет и требования к посещению пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.
Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 15 Август 2018, 22:15
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск