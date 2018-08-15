Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе—июле выросло на 6,1%

Минск, 15 августа. В январе—июле 2018 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 8,1 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем—июлем 2017 года в сопоставимых ценах на 6,1%.

Как сообщил Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 7,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.



На 1 августа в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 45,1% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2017 года — 11,6%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 2,6 млн тонн при средней урожайности 28,6 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 августа 2017 года — 33,5 центнера).



Продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2,8 млн тонн кормовых единиц, что в расчете на условную голову общественного поголовья скота составляет 8,8 центнера кормовых единиц.



В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 1 млн 56,8 тыс. тонн, или на 0,2% больше, чем за январь—июль 2017 года, молока — 4 млн 349,8 тыс. тонн (на 0,8% больше).



В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1 млн 11,2 тыс. тонн и по сравнению с январем—июлем 2017 года увеличилось на 0,6%, молока произведено 4 млн 172,6 тыс. тонн, или на 1,3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.



На 1 августа численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов и по сравнению с аналогичной датой предыдущего года увеличилась на 0,1%, в том числе коров — 1,4 млн голов (на 0,2% больше).

