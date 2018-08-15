В Беларуси планируют создать Национальную систему безбумажной торговли при поддержке ЕЭК ООН

Минск, 15 августа. В Беларуси планируют создать Национальную систему безбумажной торговли (НСБТ) при поддержке Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).



Как сообщила БелаПАН пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), перспективы участия биржи в данном проекте обсуждены 14 августа в ходе визита в центральный офис БУТБ делегации ЕЭК ООН.



В частности, рассматривается возможность использования опыта БУТБ по внедрению технологий электронного обмена данными (EDI) и электронного документооборота при реализации аналогичных проектов в других государственных организациях.



Как отметил ведущий эксперт ЕЭК ООН по вопросам электронного правительства Имонн Шихи, созданная БУТБ цифровая инфраструктура может быть интегрирована с НСБТ для обеспечения оперативного и безопасного обмена информацией с заинтересованными ведомствами — Государственным комитетом по стандартизации, Государственным таможенным комитетом, Министерством по налогам и сборам, Министерством финансов и другими структурами.



"На начальном этапе создания НСБТ необходимо провести комплексный анализ действующих в стране информационных систем и оценить их соответствие международным стандартам. Исходя из полученных результатов, мы сможем разработать подробную программу мероприятий по внедрению в Беларуси механизма "единого окна" с целью упрощения процедур торговли и перевода их в электронный формат. Безусловно, в своих рекомендациях мы будем учитывать опыт биржи по цифровизации ключевых бизнес-процессов", — заявил представитель ЕЭК ООН.



В свою очередь заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич подчеркнула готовность биржи сотрудничать с ЕЭК ООН по всем вопросам, касающимся создания НСБТ в Беларуси, и в том числе поделиться своими наработками в данной области.