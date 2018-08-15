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Дата распечатки: 15.08.2018 19:20
 
15.08.2018 17:52 Общество

Бизнесмен Аркадий Израилевич предъявил газете "Новы час" иск в размере 40 тысяч рублей

Минск, 15 августа. Бизнесмен Аркадий Израилевич подал в суд Советского района Минска иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении газеты "Новы час" за публикацию ряда материалов, посвященных ситуации вокруг работы ресторанного комплекса "Поедем поедим" в Куропатах — месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

Истец намерен истребовать от негосударственной газеты 40 тысяч рублей и еще тысячу — от автора упомянутых материалов Дениса Ивашина, сообщает сайт газеты.

Как отмечает Израилевич, из опубликованных статей следует, что именно он и принадлежащая ему компания — ООО "ІВ" — являются конечным бенефициаром строительства в Куропатах ресторана "Поедем поедим", вызвавшего противоречивые отзывы в обществе. "У ряда лиц после прочтения статей сложилось устойчивое негативное отношение ко мне как к бизнесмену, способному застраивать места исторической памяти для получения коммерческой выгоды", — пишет истец.

Израилевич не отрицает, что хорошо знаком с бизнесменами, которые фигурируют в статьях Ивашина, но утверждает, что не имеет никакого юридического отношения к строительству ресторана "Поедем поедим" и тем компаниям, которые были названы в публикации.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 29 августа.
БелаПАН.

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