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Дата распечатки: 15.08.2018 19:20
 
15.08.2018 18:01 Общество, Культура

Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Николая Кириченко

Минск, 15 августа. Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Николая Кириченко.

"Примите соболезнования в связи со смертью искреннего и обаятельного человека. Свою судьбу Николай Михайлович связал с искусством, посвятив ему все душевные силы, талант и вдохновение", — говорится в соболезновании.

Лукашенко отметил, что творческая деятельность Николая Кириченко стала неоценимым вкладом в историю современной культуры, является примером для молодых артистов, настоящей гордостью Национального академического театра имени Янки Купалы и отечественного кинематографа, образцом служения своей стране.

"Светлая память о Николае Михайловиче навсегда останется в наших сердцах", — подчеркнул глава государства.

Народный артист Беларуси скончался 14 августа на 73-м году жизни.

Николай Кириченко родился 16 марта 1946 года в Молодечно. В 1969 году окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института. С 1969 по 1971 годы — актер Брестского областного театра драмы. С 1971 года — в составе Национального академического театра имени Янки Купалы. В 2005—2009 годах — директор Купаловского театра. Известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая".

Прощание с Кириченко пройдет 16 августа на главной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.

Начало церемонии запланировано на 10 часов. Гражданская панихида начнется в 12 часов. Похороны пройдут на Восточном (Московском) кладбище столицы.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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