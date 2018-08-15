Лукашенко сменил начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома

Минск, 15 августа. Александр Лукашенко назначил полковника милиции Александра Васильева начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома. Соответствующий указ глава государства подписал 15 августа, сообщает пресс-служба президента.



Иным указом глава государства освободил от этой должности генерал-майора милиции Владимира Захарчука и зачислил его в распоряжение министра внутренних дел.



На должность начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома Захарчук был назначен в сентябре 2014 года.



Александр Васильев родился 24 марта 1975 года в Могилеве. Окончил Могилевский факультет Академии милиции МВД Республики Беларусь (1994г.), Академию МВД Республики Беларусь (1999г.), Академию управления при президенте (2013г.).



Службу в органах внутренних дел начинал оперуполномоченным отделения уголовного розыска службы криминальной милиции отдела внутренних дел Октябрьского райисполкома Могилева в 1994 году. С 1994 года по 2009 год служил в Октябрьском РОВД Могилева, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника отдела внутренних дел. С апреля 2009 года по май 2014 года — начальник УВД Бобруйского горисполкома.



Имеет государственные награды: орден "За личное мужество" (2018г.), медали "За безупречную службу" 3-й и 2-й степеней (2009, 2015гг.), "За отличие в охране общественного порядка" (2017г.).