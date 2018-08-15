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Дата распечатки: 15.08.2018 22:15
 
15.08.2018 22:04 Спорт

Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Цинциннати, победив восьмую ракетку мира Плишкову

Минск, 15 августа. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-е место в рейтинге ВТА) вышла в третий круг (1/8 финала) турнира в Цинциннати (США) с призовым фондом 2.874.299 долларов.

15 августа она победила восьмую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии — 2:6, 6:3, 7:5. Традиционно сыграла ставка Соболенко на эйсы (13 против пяти у соперницы).

Ее следующей соперницей будет Каролин Гарсия из Франции (5), которая во втором раунде выиграла у Виктории Азаренко (87) — 6:4, 7:5.

На старте турнира Соболенко одолела Йоханну Конту из Великобритании (39) — 4:6, 6:3, 6:4.

Год назад белорусская спортсменка дебютировала в Цинциннати и не смогла пройти дальше второго круга квалификации. Тогда она занимала 110-е место в рейтинге.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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