Президент Немецкого олимпийского спортивного союза не исключил бойкот Евроигр в Минске из-за преследования журналистов

Минск, 15 августа. Президент Немецкого олимпийского спортивного союза (наследник Национального олимпийского комитета страны с 2006 года) Альфонс Хёрманн не исключил бойкота II Европейских игр в Минске из-за преследования журналистов.

В интервью программе Немецкого радио "Спорт в воскресенье" Хёрманн заявил, что его организация с самого начала возражала против передачи Минску права организовать эти соревнования. Глава союза назвал неприемлемым задержание журналистов, и, по его словам, если ситуация в Беларуси не изменится, бойкот Евроигр "не исключен".



В то же время Хёрманн подчеркнул, что бойкот может поставить под угрозу участие ряда спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио, поскольку в некоторых видах спорта на Евроиграх будут распределяться олимпийские лицензии. Принять правильное решение об участии либо неучастии немецких спортсменов в Европейских играх будет очень сложно, сказал глава олимпийского союза Германии.



II Европейские игры пройдут в Минске 21—30 июня 2019 года.



Утром 7 августа Следственный комитет Беларуси распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



В редакциях БелаПАН, tut.by, realt.by и других СМИ прошли обыски. Многие редакторы и журналисты были допрошены и задержаны на разные сроки, некоторые — на несколько суток. В БелаПАН изъято шесть системных дисков компьютеров. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы и США.