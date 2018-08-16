Матюшевский обсудил с постоянным координатором ООН в Беларуси актуальные вопросы взаимодействия с организацией

Минск, 16 августа. Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский обсудил 15 августа в Минске с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казаной-Вишневецкий актуальные вопросы взаимодействия республики с Организацией Объединенных Наций.



Как сообщает пресс-служба правительства, Матюшевский отметил роль организаций системы ООН в содействии развитию Республики Беларусь.



"С момента обретения независимости нашего государства эти учреждения последовательно участвовали в решении многих социально-экономических, экологических, гуманитарных и других задач. В настоящее время также осуществляется ряд программ, ориентированных на национальные приоритеты Республики Беларусь. Уверен, что основой дальнейшего плодотворного сотрудничества Беларуси с учреждениями системы ООН является сохранение представительством ООН ориентации на национальные приоритеты Республики Беларусь", — подчеркнул он.



Матюшевский предложил дипломату обсудить состояние и перспективы сотрудничества Беларуси с ООН в русле наиболее актуальных вопросов международной повестки дня. "В первую очередь предлагаю сделать упор на том, как механизмы международного партнерства и содействия, которыми располагает ООН, могли бы дополнить национальные усилия Беларуси в приоритетных областях развития", — резюмировал он.